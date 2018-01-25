Причиной взрыва газа в Екатеринбурге мог стать перепад температур

Взрыв в екатеринбургской многоэтажке мог произойти из-за перепада температур внутри газовых баллонов. Об этом 25 января сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным регионального ГУ МВД, два баллона взорвались в коридоре на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Пионеров. Начался пожар, однако с возгоранием на площади 10 квадратных метров удалось быстро справиться. Из-за взрыва оборвался трос лифта, пожарные вскрыли шахту, людей там не обнаружили. Также оказались повреждены внутренние стены коридора в подъезде и двери трех квартир Из дома эвакуировали 37 человек, в том числе — 6 детей. По данным компании «Екатеринбурггаз», пострадали пятеро детей и шестеро взрослых. В региональном следственном комитете уточнили, что пострадал один человек, отказавшийся от госпитализации.

По предварительной информации прокуратуры, взрыв произошел самопроизвольно из-за перепада температур в баллонах. «Предположительно, газовые баллоны принадлежат жильцам одной из пострадавших квартир, которые на момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения»— уточнили в ведомстве и начали проверку обстоятельств происшествия.