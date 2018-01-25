На Камчатке за час произошли три землетрясения

В Беринговом море около Командорских островов 25 января зарегистрировали три землетрясения в течение часа. Об этом сообщает камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Первые подземные толчки магнитудой 6,2 были зарегистрированы в 05:07 мск. Эпицентр был на глубине 35 км в 576 км от Петропавловска-Камчатского, передает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Через 20 минут произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0. Его эпицентр находился в акватории Берингова моря на глубине 36 км и на расстоянии 32 км от села Никольское. После этого в 06:02 мск произошел еще один подземный толчок. Его эпицентр находился в акватории Берингова моря на глубине 37 км и в 18 км от Никольского.

«Сейчас возле острова Беринга регистрируется много землетрясений, но эти три — наиболее сильные, их магнитуда превышает 4,5», — сказал представитель Геофизической службы

Как отмечается на сайте управления МЧС по Камчатскому краю, подземные толчки мощностью ощутили жители Никольского. В ведомстве отметили, что эксперты ведомства проводят исследования социально-значимых объектов и жилых зданий. В МЧС добавили, что угроза цунами не объявлялась.