Цена барреля Brent поднялась выше 70 долларов

Цена на нефть марки Brent впервые с 3 декабря 2014 года превысила 71 доллар за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов от 25 января.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,63% — до 70,96 доллара за баррель.

Ранее в ходе вечерних торгов марка Brent достигала отметки в 71,03 доллара за баррель, пишет РИА Новости. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,93%, до 66,22 доллара за баррель.