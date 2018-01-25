В Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток»

В Японском море ведут поиски рыболовецкого судна «Восток», на котором 25 января сработал аварийный радиобуй, после чего оно исчезло. На борту находился 21 член экипажа.

Как сообщает РИА Новости, на месте работают два вертолета и теплоход. Также в район поисков направили два судна и самолет Бе-200 со спасателями на борту.

Пока удалось обнаружить два спасательных жилета, буй, швартовую бухту и мусор. Следственный комитет проводит проверку обстоятельств происшествия.

Источник в морских структурах рассказал агентству, что на пропавшем судне находились уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана и Свердловской области.

Синоптики Примгидромета рассказали, что в настоящий момент действует штормовое предупреждение на сильное и очень быстрое обледенение судов. Низкий температурный фон и сильный ветер создают такие условия, что любые суда на севере Японского моря будут подвержены обледенению. Поверхностная температура воды в том районе не выше нуля градусов.