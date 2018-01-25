В багажнике автомобиля, попавшего в ДТП в Москве, нашли труп

В багажнике автомобиля, который врезался в автобусную остановку на проспекте Мира в Москве, обнаружили тело человека.

Как пишет 24 января Агентство городских новостей «Москва», об этом сообщил источник издания в экстренных службах столицы. Он уточнил, что в остановку врезался Ford Explorer. «Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативных служб обнаружили в указанной машине труп», – сообщил собеседник агентства.

Напомним, как стало известно ранее, в результате инцидента погиб один человек, трое получили ранения. Госпитализированы водитель автомобиля и двое женщин, которых он сбил на остановке. В СМИ сообщают, что труп в багажнике может принадлежать пассажиру внедорожника, которого от удара отбросило назад.

Фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».