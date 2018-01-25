В Екатеринбурге произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге. Как сообщили 25 января в региональном МЧС, по предварительным данным, взорвались газовые баллоны.

После взрыва начался пожар, однако с возгоранием удалось быстро справиться. «По предварительной информации, произошел взрыв двух пятилитровых бытовых газовых баллонов, которые находились в одной из секций на 8-м этаже. На месте работают шесть единиц техники и 22 человека личного состава. В результате взрыва произошло возгорание домашних вещей в секции на площади 10 кв. м. В течение 8 минут пожарные справились с огнем», — уточнили в МЧС.

Из-за взрыва оборвался трос лифта, пожарные вскрыли шахту, людей там не обнаружили. Из дома эвакуировали 37 человек, в том числе — 6 детей. На базе школы неподалеку развернули пункт временного размещения для тех, чьи квартиры были повреждены. Информации о пострадавших не было.