Смольный выбрал подрядчиков на проектирование новых велодорожек

Центр управления парковками распределил лоты по проектированию велодорожек. Два из трех достались «Стройпроекту», который занимался этим и раньше.

Информация о победителях появилась на сайте госзакупок 24 января. Самый дорогой лот на южные маршруты достался АСП «Северо-Запад». Два других — АО «Институт Стройпроект». Речь идет о маршрутах «наб. р. Карповки (четная и нечетная сторона); Морской пр. – Парк 300-летия; пр. Культуры – Тихорецкий пр. до пр. Тореза – пр. Тореза до Институтского пр. – Парк Лесотехнической академии – Парголовская ул. до Кантемировской ул.» (14,9 млн руб.) и «наб. р. Фонтанки от Гороховой ул. до Старо-Петергофского пр. по чётной и нечётной сторонам; Благовещенский мост – наб. р. Фонтанки; Измайловский пр. от наб. р. Фонтанки до наб. Обводного канала» (8,5 млн). По всем трем конкурсам времени на исполнение есть до конца ноября. Общие расходы на проектирование и строительство должны составить около 215 млн рублей.

В 2017 году «Институт Стройпроект» проектировал дорожки от станции метро «Крестовский остров» до набережной Карповки и по набережным Петроградской стороны (4,75 млн рублей), а также по набережной реки Фонтанки (1,1 млн рублей).