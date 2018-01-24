Бывший глава Балтийского банка обжаловал свое банкротство

Экс-президент Балтийского банка Олег Шигаев подал кассационную жалобу на решение нижестоящих инстанций начать в отношении него реструктуризцию долгов. Инициатором было ООО «Центр технологий лизинга», которому экс-совладелец Балтийского Банка задолжал 400 млн рублей.

Информация о кассационной жалобе появилась на сайте арбитража 24 декабря, зарегистрирована она накануне. В декабре 2017-го апелляция оставила без изменений решение Арбитражного суда о начале реструктуризации долгов Шигаева по иску ООО «Центр технологий лизинга». Компании пришлось ждать, так как ее опередил сам Балтийский банк, который раньше подал иск о банкротстве Шигаева. Правда, безуспешно — производство по иску было окончательно прекращено летом 2017 года, после чего суд смог приступить к рассмотрению требований нового кредитора.

Олег Шигаев находится в Швейцарии. В апреле 2015 года ему заочно предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Он был объявлен в розыск. В июле следственные органы СКР по Санкт-Петербургу заочно арестовали бизнесмена. По данным следствия, банкир, используя свое служебное положение, организовал выдачу кредитов подконтрольным ему юрлицам — ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». После этого с июня по август 2014 года на расчетные счета организации было перечислено более 3,37 млрд руб., которыми Шигаев распорядился по собственному усмотрению, в том числе частично легализовал. В 2016 году генпрокуратура запросила экстрадицию бизнесмена.

В августе 2014-го Банк России начал санацию Балтийского банка. Санатором был выбран Альфа-банк, который получил на оздоровление финансовой организации льготный кредит ЦБ на 10 лет в размере 57,4 млрд руб. под 0,51% годовых.