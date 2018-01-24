Сена вышла из берегов: в Париже оранжевый уровень опасности
В Париже 24 января объявлен оранжевый уровень опасности из-за наводнения.
#Hochwasser in #Paris: mehrere S-Bahn-Stationen bleiben bis mindestens Freitag geschlossen. Der Wasserpegel der #Seine steigt weiter. pic.twitter.com/R5evOpyQLu— ARD Studio Paris (@ARDStudioParis) 24 января 2018 г.
Сена вышла из берегов после нескольких дней проливных дождей. Накануне уровень воды в ней поднимался до 4,9 метра – сейчас он продолжает расти и уже почти достиг 6 метров. Затоплены автомобильные дороги вдоль берегов Сены, нарушено движение общественного транспорта.
Закрыты некоторые станции метро, полностью прекращено водное сообщение. В Лувре закрыты для посещения залы исламского искусства, находящиеся на нижних уровнях музея — им угрожает подтопление. В соцсетях очевидцы выкладывают многочисленные свидетельства наводнения.
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