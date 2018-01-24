Сена вышла из берегов: в Париже оранжевый уровень опасности

В Париже 24 января объявлен оранжевый уровень опасности из-за наводнения.

Сена вышла из берегов после нескольких дней проливных дождей. Накануне уровень воды в ней поднимался до 4,9 метра – сейчас он продолжает расти и уже почти достиг 6 метров. Затоплены автомобильные дороги вдоль берегов Сены, нарушено движение общественного транспорта.

Закрыты некоторые станции метро, полностью прекращено водное сообщение. В Лувре закрыты для посещения залы исламского искусства, находящиеся на нижних уровнях музея — им угрожает подтопление. В соцсетях очевидцы выкладывают многочисленные свидетельства наводнения.