FIFA окончательно проверит стадион «Санкт-Петербург» на готовность к ЧМ-2018

Представители FIFA и оргкомитета «Россия-2018» проведут финальную, седьмую, проверку готовности российских стадионов к чемпионату мира по футболу-2018.

Как сообщили 24 января в пресс-службе оргкомитета, проверка будет проходить в три этапа. 30 января председатель и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит посетят Петербург, затем отправятся в Москву — инспектировать «Лужники» и «Стадион Спартак». Остальные девять спортивных площадок проверять будут в феврале и марте. Официально заявленная цель визита — «обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018». В состав группы, которая будет проводить инспекцию, входят «эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ», – говорится в сообщении оргкомитета «Россия-2018».