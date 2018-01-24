За два часа со льда Финского залива спасли шесть человек

Трижды спасатели выезжали к берегу Финского залива 24 января. Несмотря на запрет выхода на лёд, петербуржцы продолжают тестировать прочность покрытия водоёма собственным весом.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, первое сообщение спасатели получили около двух часов дня. Звонили рыбаки, застрявшие на льдине недалеко от Ломоносовского причала в Петродворцовом районе Петербурга. Троих любителей зимней рыбалки благополучно вернули на берег с помощью катера на воздушной подушке.

Но уже через десять минут о помощи попросили ещё двое. Они засиделись с удочками рядом с парком Александрия в Петергофе и из-за промоины не могли добраться до суши.

Чуть позже со льда Финского залива забирали кайт-сёрфера. Экстремал повредил ногу в районе форта Тотлебен.

Напомним, 21 января в районе Петергофа снегоход с двумя рыбаками провалился под лёд, один из них утонул.

Сроки окончания запрета выхода на лёд в Петербурге отодвинули до 1 февраля. Из-за частых перепадов температур покрытие на городских водоёмах так и осталось хрупким.