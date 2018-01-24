Дворкович: В России олигархов нет

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что в России не существует олигархов, а есть только «социально ответственные бизнесмены».

Как пишут 24 января «Ведомости» со ссылкой на «РИА Новости», чиновник рассказал об этом в прямом эфире Bloomberg TV с форума в Давосе. Дворкович пояснил: «Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это образ 1990-х годов. Сейчас у нас – хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес». Так вице-премьер ответил на вопрос о том, как российские олигархи относятся к расширению санкций США против них. «Санкции делают жизнь сложнее, однако не делают ее невозможной», – подчеркнул чиновник.