В Москве автомобиль въехал в остановку, погиб человек

На проспекте Мира в Москве автомобиль после ДТП врезался в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, один человек погиб, трое получили ранения.

Об этом 24 января сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. «В районе д. 68 на проспекте Мира водитель легкового автомобиля из-за дорожной аварии вылетел на остановку общественного транспорта. В результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы», – приводит его слова издание. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.