Возле Сенной горит заброшенное здание

Дым из окон кирпичного дома, расположенного у ТРК «Пик», заметили в Петербурге вечером 24 января.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, сообщение о пожаре на Гороховой улице, 47 поступило около восьми вечера. Возгорание произошло в заброшенном трёхэтажном здании. Как уточняют очевидцы, дом находится почти за ТРК, возле него обычно паркуются посетители «Пика».

На месте происшествия работают три пожарных расчёта. Информация о пострадавших не поступала.