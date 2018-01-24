Путин: Госпрограмма вооружений утверждена на 10 лет

Президент России заявил, что новая госпрограмма вооружений (ГПВ) принята на 2018-2027 годы.

Как пишет «Коммерсантъ», об этом Владимир Путин рассказал 24 января в ходе посещения ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение». В ГПВ заложены, в том числе, строительство атомного подводного крейсера «Борей-Б»; усовершенствование бомбардировщиков Ту-95, Ту-160 и Ту-22МЗ; принятие на вооружение истребителей Су-57 и МиГ-35. Также, согласно программе, продолжатся работы над новым ракетным комплексом стратегического назначения «Сармат», ЗРК С-500 и гиперзвуковой ракетой «Циркон». Как сообщалось ранее, приоритетом ГПВ станет развитие систем ядерного сдерживания.

Напомним, в декабре 2017-го правительство РФ одобрило проект гособоронзаказа на 3 года. На перевооружение армии и флота собираются выделить 19 трлн рублей.