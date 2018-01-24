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24.01.2018 20:55

Петербургский парламент хотят засудить за дресс-код

Петербургский юрист Сергей Попов, баллотировавшийся в Государственную думу от «Справедливой России», 24 января обратился в Октябрьский районный суд из-за требования городского парламента для посетителей надевать галстук. Попов просит предоставить ему документ, устанавливающий данную норму.

Как говорится в исковом заявлении, он уже обращался в ЗакС с требованием показать ему регламент, обязывающий посетителей иметь определенные предметы одежды при входе в городской парламент. Вместо документа ему пришел ответ за подписью руководителя приёмной Законодательного собрания Виктории Феоктистовой. В нем указано, что вопрос о стиле одежды лиц, пропускаемых в Мариинский дворец, регулируется локальным нормативным актом.

«Непредоставление мне запрошенной информации само по себе является нарушением моего установленного Конституцией РФ и детализированного вышеуказанными федеральными законами права на получение информации вне зависимости от того, затрагивает ли содержащаяся в запрошенных документах информация мои права или обязанности», – считает Попов. 

По его словам, он часто бывает в Мариинском дворце в связи с личными обращениями к депутатам. «Тот факт, что по причине нарушения неизвестных мне обязанностей я могу понести ответственность, нервирует меня», – написал в исковом заявлении юрист.

Он просит суд признать незаконным бездействие Законодательного собрания Петербурга, которое отказалось предоставить ему копию нормативного акта об обязательном ношении галстука.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров запретил вход в парламент без галстука. В числе прочих, внутрь Мариинского дворца из-за запрета в 2017 году не смогли попасть начальник госпиталя ветеранов войн, помощник депутата Госдумы, стажёр, помощники депутатов ЗакСа.


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