Смольный предложил вложиться в плавучее казино

Петербург предложил Калининграду поучаствовать в запуске регионального круизно-паромного оператора. «А игорная зона будет?», - поинтересовался его глава Антон Алиханов. «Это есть в проекте», - заверили в Смольном.

Предложение о создании совместного предприятия сделал 24 января губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко своему калининградского коллеге Антону Алиханову. Впрочем, полностью финансировать проект из своего кармана ни тот, ни другой по-прежнему не готовы и не теряют надежды подтянуть бизнес.

Идею запуска региональной судоходной компании Смольный озвучивал еще в мае 2017 года - под эгидой возрождения отечественного судоходства на Балтике (которое сейчас полностью находится в руках иностранных игроков). А если Петербург будет пунктом отправления и прибытия для круизных судов, он сможет привлекать в разы больше туристов, - значит, больше зарабатывать, мечтает глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

В декабре Смольный сообщил, что ведет переговоры с потенциальными инвесторами, среди которых оказались ВТБ и Сбербанк. Однако пока конкретных договоренностей не достигнуто, власти Петербурга решили позвать в проект правительство Калининградской области.

Помимо заседания в Смольном, губернатора Калининградской области привезли на «Морской Фасад». Там гости подняли два вопроса. В частности, сможет ли новый паромный оператор работать зимой, и будет ли на судах игорная зона. По словам Антона Алиханова, выход парома или лайнера в нейтральные воды мог бы стать своего рода «разогревом» перед прибытием в Калининград. (Напомним, этот регион вошел в четверку территорий РФ, где не запрещены азартные игры).

«В проекте создание такой зоны предусмотрено», – заверил его Андрей Мушкарев. С зимним туризмом проблем тоже возникнуть не должно, — закупать планируется суда ледового класса. После этого стороны договорились, что в течение недели Смольный направит Калининграду проект соглашения и дорожную карту, чтобы власти региона смогли «посмотреть экономику».

Впрочем, некоторые детали проекта все же были раскрыты. Город войдет в него лице АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург», на 100% принадлежащего Смольному. По словам Андрея Мушкарева, инвестиции в проект на начальном этапе оцениваются в 150-180 млн долларов (9-13 млрд рублей по нынешнему курсу). При этом Петербург при базовом сценарии вложит около 600 млн рублей, сообщил коммерческий директор «Морского фасада» Алексей Панфилов. Но финансировать это дорогое удовольствие будет в основном бизнес, подчеркнул Георгий Полтавченко. Окупиться вложения должны примерно через 10 лет.

Доля Калининграда в проекте пока не обсуждалась. Антон Алиханов не исключил, что регион может стать акционером, но разве что миноритарным — возможности бюджета ограничены. Зато Калининград готов зарегистрировать у себя нового паромного оператора. Статус особой экономической зоны позволит не платить налог на прибыль.

Алиханов подчеркнул, что Калининград «заинтересован включиться в работу». Хотя число туристов в самом западном регионе РФ растет на 15% в год, международные круизные суда до него практически не доходят, а паромное сообщение с Петербургом прервалось в 2010 году. Одна из причин – отсутствие инфраструктуры. Собственный порт Калининграда для приема лайнеров не удобен, однако 1 января в регионе началось строительство порта «Пионерский», который находится вблизи курорта Светлогорск. Его запуск в 2020 году должен помочь Калининграду вернуться в сеть круизных маршрутов.

Впрочем, проект может быть реализован Петербургом и без участия Калининграда. «Это один из вариантов», – сказал Алексей Панфилов.

На первом этапе планируется приобрести одно судно не старше 10 лет у одного из действующих игроков. Уже в 2019 году оно начнет курсировать между Петербургом и иностранными портами Балтийского моря. В 2020 году в маршрутную сеть добавится порт Пионерский под Калининградом. Лайнер должен будет вмещать около 2,5 тысяч человек, а также коммерческие грузы и личный транспорт пассажиров. Предполагается, что он будет перевозить около 50-100 тысяч пассажиров в год. Примерно 60-70% клиентов составят российские туристы, говорит Алексей Панфилов.

Согласно базовому расчету, стоимость каюты у регионального оператора будет «120 евро в сутки или чуть ниже», – отметил Алексей Панфилов. Дать более конкурентоспособные расценки получится за счет «льгот и преференций», пояснил он. Как сообщала «Фонтанка», губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уже обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой субсидировать лизинговые платежи и снизить портовые сборы в Петербурге и Калининграде на 50%. Правительство должно дать свою резолюцию к 1 февраля.

Однако, по мнению бизнеса, пока проект выглядит довольно сырым. В частности, не совсем ясно, откуда возьмутся пассажиры. По итогам навигации 2017 года порт «Морской фасад», принимающий круизные лайнеры, обслужил около 560 тысяч человек. Еще около 300 тысяч воспользовались услугами парома «Принцессы Анастасии», которая принадлежит итальянскому оператору MobyLines, и курсирует между Петербургом и иностранными портами Балтийского моря.

Отбирать клиентов у действующих игроков не понадобится, уверен Андрей Мушкарев. По его словам, появление нового оператора, который будет заходить в Петербург, а впоследствии в Калининград, сможет привлечь туристов, которые пока не попадают в эти города. Большинство маршрутов, проложенных по Балтике, пока обходят Северную столицу стороной, говорит он.

Глава MOBY SPL Серегей Котенев затруднился оценить эффективность проекта. По его словам, для паромного сообщения между Петербургом и иностранными портами Балтики пока хватает «Принцессы Анастасии». «Принцесса Мария» ушла потому, что спрос можно было закрыть одним паромом», – сказал он. Потребность в морском сообщении с Калининградом есть, однако, чтобы делать ставку на российских туристов, необходимо, чтобы цены на паром конкурировали с самолетом или поездом.

«Насколько реалистично предлагать каюту за 120 евро в сутки, с учетом того, что паром будет идти 48 часов, а все это время пассажиров надо кормить и развлекать, не понятно», – говорит он. По всей видимости, этот расчет сделан с учетом субсидий, считает он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»