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24.01.2018 20:22

Электронным кошелькам дадут ФИО

Правительство РФ планирует запретить гражданам пользоваться электронными кошельками анонимно. «Фонтанка» попыталась понять, зачем, и выяснила, что во всем опять виновата криптовалюта.
Электронным кошелькам дадут ФИО
Александр Миридонов/Коммерсантъ

Профильные ведомства при правительстве РФ уже разрабатывают поправки в закон, которые не позволят россиянам пользоваться электронными платежными средствами инкогнито, в также выводить наличные с электронных кошельков и предоплаченных карт. По крайней мере, Центробанк и Росфинмониторинг видят в неперсонифицированных электронных средствах платежей отсутствие контроля и риски противоправных действий. «Фонтанка» спросила экспертов о причинах очередного энтузиазма власти в вопросах регулирования цифровых финансовых схем и его последствиях.

Зона риска

По данным Центробанка, на конец 2017 года в России было открыто около 253 млн электронных кошельков. Как пояснил «Фонтанке» председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, посчитаны те, операции по которым совершались хотя бы раз за последний год. Неперсонифицированные кошельки, по словам Достова, составляют основную долю, в ассоциации «Электронные деньги» назвали цифру в 100 млн активных кошельков. Чуть меньше тех, владельцы которых прошли упрощенную идентификацию удаленно.

«Меньше всего персонифицированных кошельков, ведь для того, чтобы пройти идентификацию, нужно посетить офис банка лично», – поясняет Достов. В «Яндекс.Деньгах» рассказали, что к осени 2017 года у сервиса было около 34 млн пользователей этого сервиса, каждый день открывают примерно 15 тысяч новых. У Qiwi, по оценкам экспертов, около 19 млн активных электронных кошельков. 

Кто так платит

По данным исследования аналитиков компании Mediascope, проведенного в 2017 году, 66,3% пользователей Интернета в возрасте 18 – 55 лет из городов России с населением более 600 тысяч регулярно пользуются электронными кошельками. Они входят в первую тройку способов онлайн-оплаты, обгоняют только интернет-банкинг (83% пользователей) и банковские карты (82,8% респондентов, опрошенных аналитиками, пользуются этим инструментом).

По утверждению Виктора Достова, системы электронных денег в России занимают сегодня нишу быстрых простых переводов, которые совершаются через удобный интерфейс. «Здесь очень низкий порог для входа: не нужно посещать офис банка, ходить куда-то с паспортом, – поясняет Достов. – Можно удаленно открыть кошелек и сразу начать им пользоваться для совершения каких-то бытовых переводов на небольшие суммы».

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег подсчитал для «Фонтанки», что средняя сумма платежа в системах электронных денег – около 700 рублей. Платежи могут доходить до нескольких тысяч рублей, например при покупке билетов на поезд или самолет. Эксперты выяснили, что с их помощью чаще всего оплачивают сотовую связь (26%), покупки в интернет-магазинах (25,9%), ЖКУ (15,2%).

«Отечественная индустрия электронных платежей весьма внушительна, – говорит о суммарных цифрах эксперт «Финама» Леонид Делицын. – На нее пришлось 686 миллиардов рублей в 2016 году – фактически 40% всей «экономики Рунета».

Ты помнишь, как все начиналось? И чем закончилось

«Исторически платёжные системы возникли как удобное средство оплаты между разными интернет-предприятиями, например при покупке рекламы или товаров в электронных магазинах, – вспоминает Леонид Делицын. – Владелец популярных развлекательных сайтов откручивал миллион баннеров и хотел побыстрее приобрести новые серверы, а владелец компьютерного магазина готов был ему их продать. Электронные платёжные системы выполняли роль третьей стороны, удостоверяющей сделку, при этом избавляя владельцев онлайн-кошельков от затрат времени на обычные банковские процедуры. Впрочем, были там и свои сложности, в частности получение наличных в специализированных обменниках тоже занимало много времени». 

«Изначально без идентификации нельзя было совершать операции только выше определенной суммы, – помнит былые времена и Виктор Достов. – В 2014 году был введен перечень операций, которые нельзя совершать без упрощенной идентификации в принципе». «С 2014 года анонимный кошелек можно только пополнять и использовать для платежей в российских компаниях (интернет-магазины, предприятия ЖКХ и тому подобное). Переводить другим людям и платить за границей анонимы не могут давно, – добавили в «Яндекс.Деньгах».

«Без идентификации нельзя совершить перевод на сумму более 15 тысяч рублей и 40 тысяч рублей в месяц, – рассказал о дне сегодняшнем руководитель «Электронных денег и денежных переводов»Виктор Достов. – После упрощенной идентификации снимаются ограничения на типы операций, а размер одной операции повышается до 60 тысяч рублей (200 тысяч рублей в месяц). После полной идентификации – баланс кошелька не должен превышать 600 тысяч  рублей». 

В Qiwi сообщили, что их пользователи с минимальным уровнем идентификации (даётся при регистрации) могут снимать наличные с карты не более 5 тысяч рублей в день и не более 20 тысяч рублей в месяц.

Крипта покоя не дает

«Плохой день для криптобирж, – уверен аналитики «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, говоря о новости про намерения государства «нарисовать лицо» электронным кошелькам. – По данным Bestchange, например, через Qiwi идет основной обмен криптовалют в РФ. Судя по финансовому отчету за 3 квартал 2017 года, ключевой точкой роста бизнеса стали как раз денежные переводы (+23,8 млрд рублей. г/г до 74,2 млрд рублей.)». Эксперт видит ряд признаков того, что половина этого прироста пришлась на криптовалютообменные операции. «Судя по всему, применение обсуждаемых регуляторами ограничений к рынку электронных средств платежей во многом нацелено непосредственно на борьбу с обращением криптовалют среди населения, – делает он вывод. – Скорее всего, в конечном итоге, тенденция приведет к тому, что комиссии за конвертацию рублей в криптовалюты возрастут с нынешних 4-8% в 1,5-2 раза».

«Сам факт, что ведомства взялись за кошельки, по-видимому, вызван решением регулировать криптовалюты, – считает и эксперт «Финама» Леонид Делицын. – Когда объём рынка биткоинов за год вырастает в сотни раз и превышает ВВП Венесуэлы, ниоткуда не следует, что через год или два близнецы Винклвоссы не будут обладать средствами, эквивалентными ВВП всей России. Ясно, что если запретят анонимные электронные кошельки, то в будущем законодательстве разрешения анонимно пользоваться криптокошельками тоже содержаться не будет. Владельцы одного из видов альтернативных денег не смогут выходить в другой».

Интернет-буржуй и постоянный криптовалютный эксперт «Фонтанки» Андрей Рябых тоже видит причину энтузиазма чиновников именно в этом. «Государство в очередной раз хочет всех посчитать. И понятно почему. В преддверии ситуации с криптовалютами идёт ужесточение, – практически уверен Рябых, работающий на криптобиржах. – Пока ещё можно перехватить криптовалюты при переводе между банком и пополнением, например, чего-то, что связано с покупкой виртуальной валюты».

Однако криптовалюты, по мнению Рябых, в принципе могут обойтись без банков. «Уже есть механизмы расчёта за товары, услуги и всё остальное, минуя банковскую систему, – говорит он. – И если банкиры начнут поджимать, то это сообщество просто переключится на внутренний банкинг, на внутреннюю оплату своих услуг в виде криптовалюты. Да, это будет нарушением законодательства о рубле, т.к. законным средством расчётов в РФ является рубль. При этом мы же рассчитываемся «Яндекс.Деньгами», webmoney, теми же долларами и массой других вещей, и эти сделки проходят. Никто в этой ситуации не кричит – рассчитывайтесь только рублём! А ещё есть игровые вселенные, где рассчитываются огромным количеством игровых валют, алмазами, платиной и всем остальным».

«Избыточное ужесточение регулирования в этой сфере может нести в себе дополнительные риски: чрезмерное ограничение функционала электронных кошельков может привести к возврату расчетов наличными либо с использованием криптовалют», – говорят и в Qiwi.

Электронные кошельки на выброс

Если же возвращаться к основной массе пользователей электронных кошельков, которые хотят всего-то за свет заплатить, то эксперты не оставляют им вариантов. «Полный запрет анонимных счетов противоречит курсу на повышение доступности современных банковских услуг и приведет к росту доли наличности в повседневных расчетах», – считают в «Яндекс.Деньгах».

«Вместо того, чтобы совершать безналичные платежи, потребители просто перейдут на наличные. Одним словом, эффект ограничений будет обратным – прозрачность расчетов снизится, а не повысится, – согласен и Виктор Достов. – Регуляторы считают, что ужесточение идентификации позволит повысить общественную безопасность. Однако более вероятно, что клиенты будут пользоваться наличными и платить более высокие комиссии, а мошенники по-прежнему будут совершать незаконные операции, просто через подставных лиц».

При этом в ассоциации «Электронные деньги» отметили, что публичная статистика по незаконному использованию платежных инструментов отсутствует, поэтому реально оценить, какие платежные инструменты используются для совершения незаконных операций, невозможно.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»


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