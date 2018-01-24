Через подставную фирму в Петербург привлекали мигрантов

Петербургская компания, существующая только на бумаге, оформляла к себе на работу реальных мигрантов.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга 24 января, компания «Максон глобал СПб» оформила 47 фиктивных трудовых договоров с иностранцами. Документы представили в миграционные органы. Таким образом, были получены разрешения на проживание в России.

ООО «Максон глобал СПб» зарегистрировано в 2015 году, по документам компания должна была заниматься продажами твердого, жидкого и газообразного топлива. Прокуратура выяснила, что фирма не вела никакой деятельности. Спустя два года юридическое лицо ликвидировали.

По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».