Драпеко предложила создать совет по нравственности для оценки художественных произведений

Депутат Госдумы России Елена Драпеко («Справедливая Россия») предложила создать экспертный совет по нравственности для оценки художественных произведений.

Об этом 24 января сообщает "Медуза", указывая на то, что поводом в очередной раз поднять вопрос о цензуре – пусть и в такой форме – послужил снятый с российского проката британский фильм "Смерть Сталина".

«Как отличить насилие в мультфильме про волка и зайца от ужасного насилия, как в этом фильме, когда пилят пилой череп вождя? Только экспертным путем», — сказала она.

Сейчас Минкульт может запретить показ фильма, только если в нем найдут порнографию или призывы к свержению государственного строя, подчеркнула Драпеко. Поскольку в фильме «Смерть Сталина» этих нарушений нет, его «не смогли остановить», заявила депутат.

«В условиях информационной войны мы должны начать жить по условиям военного времени. <…> Когда одна провокация следует за другой, нам надо задуматься и ограничить возможность распространения информации, наносящей вред нравственности и безопасности нашей страны» — сказала Елена Драпеко.

Фильм «Смерть Сталина» был показан депутатам, чиновникам и деятелям культуры на закрытом сеансе перед премьерой. После негативных комментариев некоторых из них Минкульт отобрал прокатное удостоверение у фильма и направил его на дополнительную «юридическую экспертизу».