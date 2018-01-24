«Фонтанка» за 60 секунд - 24 января

«Фонтанка» взглянула на официальную статистику МВД по происшествиям в Петербурге за минувший год. И немного изменила акценты. Цифры — те же. Результат — изменился. Так мы выяснили, какие районы города на самом деле самые опасные.

Объясняем, как раз и навсегда решить проблему с раскрываемостью угонов в городе. Вот имена нужных людей: Спортсмен, Молдаван и Саратовский.

А вот пояснение, почему у нас до сих пор не раскрыт ни один наркокартель.

Секретарь региональной «Единой России», спикер ЗакСа Вячеслав Макаров снова в топе новостей. Он заявил, что может помогать Путину на выборах и без штаба, просто так.

Поговорили с популярным и прагматичным психологом о том, как решить проблему подростковой агрессии. Всего два пункта. Во-первых, раз в год всей толпой — на проверку к психиатру. Во-вторых, сказала ребенку, что ненавидишь его, — свидетельство о рождении на стол и вон из материнства.

Снова пропал инженер из секретного КБ. Недавно был Калининград, а теперь — у нас. Конструкторское бюро «Малахит» недосчиталось тридцатилетнего специалиста после отпуска.

Кормить лучше надо. Тогда и не улетят.

Петербургские биатлонисты Екатерина Юрлова и Дмитрий Малышко — новые имена в большой чистке наших спортивных рядов Международным олимпийским комитетом.

Нам запретили смотреть «Смерть Сталина», но мы все равно посмотрели. И теперь вам рассказываем – спойлеры, циничные спойлеры, и ничего, кроме спойлеров.

К очередному юбилею Владимира Высоцкого — новая порция историй про его похождения в Париже с художником Михаилом Шемякиным. В повторяемости этих мемуаров со всей очевидностью проступает масштаб личностей обоих.

Набросим. В рядовом отчете о работе Российского военно-исторического общества (РВИО) прорыв блокады Ленинграда назвали одним из страшнейших военных преступлений века. После нашей новости исправились.

Очень хочется весны. Вот, почитайте, кто и за сколько будет проектировать новые велодорожки в Петербурге. Удачной парковки вам.