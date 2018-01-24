Верховный суд обязал пересмотреть решение о выдворении журналиста Али Феруза

Верховный суд России обязал Мосгорсуд вновь проверить законность решения о выдворении корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова, известного как Али Феруз.

Об этом сообщает«Газета.Ru» со ссылкой на «Интерфакс» и пресс-службу Верховного суда.

«Кассационные жалобы Нурматова и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой удовлетворены частично. Решение судьи Мосгорсуда и постановление зампредседателя Мосгорсуда отменить и направить дело на новое рассмотрение», — сообщили в суде.

В постановлении Верховного суда отмечается, что при новом рассмотрении суду стоит «всесторонне, полно исследовать все обстоятельства дела в их совокупности, дать оценку всем приведенным и иным представленным сторонами доводам и доказательствам, в том числе письму посольства ФРГ и доводу о достаточности средств для самостоятельного выезда Нурматова из России и, правильно применив нормы права, вынести законное и обоснованное решение».

Помимо этого, указывается, что в постановлении Басманного суда не приведены мотивы решения о необходимости принудительно выдворить Нурматова за пределы России с помещением его в специальное учреждение.

«Отсутствуют ссылки на фактические обстоятельства, позволяющие сделать вывод о том, что имелась необходимость применения к нему такой меры административной ответственности», — говорится в определении Верховного суда.

В ноябре Басманный суд признал журналиста Али Феруза виновным в административном правонарушении.