Президент МОК: Подозрений в нарушении антидопинговых правил достаточно для недопуска российских атлетов

Президент МОК Томас Бах сообщил, что подозрений в нарушении антидопинговых правил достаточно для недопуска российских атлетов до участия в Олимпиаде-2018.

– Могли быть подозрения и информация из разных источников, которая не удовлетворяла комиссию Фурнейрон, – цитирует ТАСС Баха. – Наша цель – не накладывать санкции, а пригласить на Игры только чистых российских спортсменов. Если спортсмена пригласили, значит, у комиссии не было и тени сомнений.

Накануне МОК на основании работы комиссии под руководством Валери Фурнейрон опубликовал список спортсменов, не допущенных до участия в Олимпиаде. Помимо атлетов с "допинговой историей" в него вошел и ряд спортсменов, не замешанных в допинговых скандалах. Среди них – биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.