Проект Russiangate закрыли после публикации расследования о главе ФСБ

Главный редактор портала Russiangate Александра Елагина сообщила о его закрытии после публикации расследования, касающегося имущества главы ФСБ Александра Бортникова. Об этом она сообщила 24 января на своей странице в Facebook.

“Проект закрыт. Я – больше не главный редактор. Расследование про незадекларированную недвижимость Бортникова удалено с сайта Russiangate.com (заблокирован сразу после публикации расследования по решению Генпрокуратуры за призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка)”, – написала Елагина.

На данный момент Russiangate.com можно найти в реестре Роскомнадзора сайтов, доступ к которым ограничен.

В публикации, вышедшей на сайте накануне, рассказывалось об элитной недвижимости в Курортном районе Петербурга, якобы принадлежащей Бортникову и его заместителю.