Слякоть и шквалистый ветер обещают петербуржцам в четверг

Метель накроет Петербург в ночь на 25 января. Но уже с утра выпавший снег начнёт превращаться в слякоть, а мороз сменят плюсовые температуры.

Как сообщает комитет по благоустройству Петербурга со ссылкой на данные Гидрометцентра, высота выпавшего снега достигнет шести сантиметров. Днём 25 января в городе потеплеет до +3 градусов, снег сменится дождём. К слякотной погоде добавится сильный ветер порывами до 18 м/с.

В связи с резким потеплением в Смольном приняли решение вывести на улицы 40 аварийных бригад, которые займутся расчисткой ливневых стоков от снежных заторов.

«Перед дорожными предприятиями поставлена задача максимально вывезти с улиц остатки снежных валов, подготовить технику к прометанию дорог и тротуаров, обеспечить обработку скользких участков противогололедными материалами», — уточнили чиновники.

В ночь на 25 января убирать улицы будут 800 спецмашин и более тысячи дворников.