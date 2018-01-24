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24.01.2018 20:00

Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада

Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City

Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».

В 2017 году застройщик ввел в эксплуатацию три детских сада в отдельно стоящих зданиях, два из которых – в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе и один – в ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Открытие первого дошкольного учреждения в ЖК «Солнечный город», согласно планам районной администрации, должно состояться уже в этом феврале. 

За последние годы компании Setl City ввела в эксплуатацию 15 детских садов и 1 школу, а также реконструировала еще одну школу на 1-й Жерновской ул. Уже работают три муниципальных детских сада и общеобразовательная школа в ЖК «Вена» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово, а также частные детские сады в ЖК «The Residence» на Васильевском острове, квартале высокого класса Riverside на Ушаковской набережной и ЖК «GreenЛандия-1» в Мурино.

Отметим, что социальные объекты, которые возводит Setl City, неоднократно удостаивались высоких оценок представителей местной администрации и федеральной власти. Так, в прошлом году Минстрой России признал экономически эффективной проектную документацию для школы на 600 мест, построенной Setl City в ЖК «Вена» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово. Проект на федеральном уровне признан типовым, а документация рекомендована для повторного использования. 

Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость».

ЖК GreenЛандия-2 -  застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия-1 -  застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-82 от 30.12.2013, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations

ЖК "Солнечный город" -  застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/zimaleto/declarations

ЖК "Полюстрово Парк" -  застройщик ООО "Сэтл Сити", разрешение на строительство № 78-004-0169-2015 от 02.10.2015 г., https://www.setlcity.ru/get-documents/767/PD_Polustrovo_park.pdf

ЖК «Чистое небо» -  застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", разрешение на строительство № 78-15039120-2014 от 29.07.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/chistoe-nebo/declarations

ЖК "Невские паруса" -  застройщик ООО «Евростройпроект», разрешение на строительство 78-12029720-20150 от 09.04.2015 г, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК "Семь столиц" -  застройщик ЗАО "Развитие территорий", разрешение на строительство №RU47504303-50/13 от 20.09.2013, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК Riverside (дом сдан) - проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/riversaid-riverside/declarations  

ЖК «The Residence» – застройщик ООО "Новый стиль", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/the-residence/declarations

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

 

 


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