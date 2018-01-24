Стал известен первый подрядчик на проектирование новых велодорожек в Петербурге
Самый дорогой лот на проектирование велодорожек в Петербурге достался АСП «Северо-Запад». На конкурсе компания обошла «Стройпроект», который выполнял эту работу в 2017-м.
Информация о победителе опубликована на сайте госзакупок 24 января. Речь идет о «южном» лоте, в который включены маршруты: «ул. Типанова от пр. Юрия Гагарина – пр. Славы до Софийской ул.; «Бухарестская ул. – Центр». Это самый дорогой из трех профильных аукционов; при стартовой цене в 18,3 млн АСП «Северо-Запад» предложил выполнить работы за 17,1 млн.
Все три конкурса были объявлены 6 декабря 2017 года. Кроме названного, есть также аукцион с максимальной ценой контракта 15,2 млн рублей, он относится к северным маршрутам: «наб. р. Карповки (четная и нечетная сторона); Морской пр. – Парк 300-летия; пр. Культуры – Тихорецкий пр. до пр. Тореза – пр. Тореза до Институтского пр. – Парк Лесотехнической академии – Парголовская ул. до Кантемировской ул.». В рамках третьего разыгрывается контракт на 8,6 млн на следующие направления: «наб. р. Фонтанки от Гороховой ул. до Старо-Петергофского пр. по чётной и нечётной сторонам; Благовещенский мост – наб. р. Фонтанки; Измайловский пр. от наб. р. Фонтанки до наб. Обводного канала». По ним пока победитель не назван. Все проектно-изыскательские работы необходимо выполнить до 30 ноября 2018 года. Ранее сообщалось, что в 2018 году проложат 40 км новых велодорожек, всего проектирование и обустройство профинансируют на сумму 215,2 млн рублей.
Компания АСП «Северо-Запад» зарегистрирована в 2012 году. Выручка за 2016 год, согласно СПАРК, составляет порядка 40 млн рублей, прибыль — около 100 тысяч. Тогда же выполняла для Центра управления парковками проекты перехватывающих проектов на Витебском проспекте и на Тепловозной улице. Собственником и гендиректором является Татьяна Снигирь. Ранее ее партнером и основным владельцем компании числился Александр Пучков, как и в компаниях СК «Базис» и «Перспектива». Он же был гендиректором ООО «Стройсоюз СВ», бывшего подрядчика на строительстве второй сцены МДТ. с которым Северо-Западная дирекция по строительству Минкультуры расторгла соглашение из-за отставания по графику работ, но судится до сих пор. Перед этим бенефициар компании «Стройсоюз СВ» Максим Корнеев получил известность в связи с тем, что угрожал АО «Институт деловой репутации», эта компания проводит сертификацию по ГОСТу «Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций».
Справка:
В 2017 году Смольный проложил 40 км дорожек. Контракты на проектирование достались двум компаниям. «Стройпроект» занимался маршрутами от станции метро «Крестовский остров» до набережной Карповки и по набережным Петроградской стороны (4,75 млн рублей), а также по набережной реки Фонтанки (1,1 млн рублей). «Гильдия современных проектов» за 8,4 млн рублей взяла на себя велодорожки «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели». Оборудованием дорожек за 110 млн рублей занималось ООО «Промышленно-инвестиционная группа». Впоследствии к маршрутизации и использованию инфраструктуры появилось много претензий. В частности, велодорожки вдоль набережных прерываются у мостов, а на зиму становятся площадкой для складирования снега, причем на вполне законных основаниях. Разметка стирается, исчезает вместе со снятым во время ремонта асфальтом, упирается в киоски. Смольный обещал исправить недочеты в новом году.