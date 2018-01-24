Депутат Четырбок пожаловался, что его избирателей атакуют маги

Депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок пожаловался главе ГУ МВД по Петербургу и области Сергею Умнову, что его избиратели часто становятся жертвами магов, волшебников и торговцев биологически активными добавками. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», вопрос о борьбе с мошенниками Четырбок задал главе полиции во время его ежегодного доклада в ЗакСе.

«В рамках депутатских приёмов я постоянно узнаю о пожилых жителях округа, которые становятся жертвами мошенников: различных волшебников, магов, торговцев БАДами», – отметил депутат, поинтересовавшись у Умнова, какие методы борьбы с подобными субъектами тот считает наиболее эффективными.

В ответ Умнов сообщил, что в 2017 году в Петербурге было совершено 4 тысячи преступлений, квалифицированных по 159-й статье УК РФ ("Мошенничество"). При этом лишь 25 процентов из них раскрыты.

«В последние годы все чаще мы сталкиваемся с кибермошенничеством, в том числе когда через телефонные звонки у граждан выманивают деньги. В этих случаях нужно делать акцент на профилактические мероприятия. Доносить до граждан, что если им звонит мошенник, говорит, что с вашим близким что-то случилось и надо срочно перевести деньги, то в первую очередь надо перезвонить самому родственнику, уточнить, так ли это. Мошенники играют на чувствах», – отметил глава ГУ МВД.

Также депутаты жаловались Умнову на несанкционированную торговлю, безопасность в школах и работу полиции на несогласованных митингах.