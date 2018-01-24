Никите Белых просят десять лет

Пресненский суд Москвы провел прения по делу о получении взяток бывшим губернатором Кировской области. Обвинение просит Никите Белых десять лет строгого режима.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, 24 января в прениях представитель ведомства попросила признать Белых виновным в двух эпизодах получения взятки общим размером 600 тысяч евро от представителей бизнеса. Дополнительными наказаниями для экс-губернатора запрошены штраф 100 млн рублей и восьмилетний запрет на властные должности.

Защита Белых просит оправдания.

Пресненский суд проводит процесс в выездном формате и заседает в «Матросской тишине» в связи с самочувствием подсудимого.

По версии обвинения, бывший губернатор Кировской области получал деньги с 2011 года. Он был задержан в июне 2016-го в столичном ресторане.