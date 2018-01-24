В 35 домов Московского района возвращают тепло

Около двух метров труб заменили на теплотрассе в Московском районе Петербурга 24 января.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосетях Санкт-Петербурга», с десяти утра энергетики вели ремонтные работы на внутриквартальной сети трубопровода на Алтайской, 26. В зону коммунальной аварии попали 35 домов. Отопление в квартиры поступало по пониженным параметрам.

К 16:30 лопнувшую трубу заменили, отопление перевели на штатный режим. Тепло вернётся в дома после того, как управляющие компании откроют задвижки на внутридомовых сетях.