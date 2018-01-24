Пиво на чемпионате мира будут продавать на стадионах и в фан-зонах

В городах проведения матчей ЧМ-2018 пиво можно будет купить на стадионах и в фанатских зонах. Ранее петербургские депутаты очертили вокруг стадиона 2-километровую безалкогольную зону.

О том, что пиво допускают на спортивные арены и в фан-зоны, 24 января рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко. Чиновника цитирует «Коммерсант», ссылаясь на «Интерфакс». Еще в 2013 году президент Владимир Путин подписал 108-ФЗ, который разрешает розничную продажу и потребление алкоголя в местах проведения мероприятий турнира, если реализацией занимается FIFA и ее коммерческие партнеры.

В ноябре депутаты Законодательного собрания Петербурга проголосовали за поправки в закон об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории города. Первоначальный вариант, который запрещал торговлю алкоголем в дни школьных последних звонков и футбольных матчей, сочли слишком жестким. На «Алых парусах» продавать спиртосодержащую продукцию будет по-прежнему нельзя. Зато в дни футбольных матчей на стадионе «Санкт-Петербург-Арена» запрет существенно смягчается. Действовать он будет только на расстоянии 2 километров от стадиона и в строго ограниченное время: за два часа до начала матча и до утра следующего дня. Причём из зоны действия закона выводится Васильевский остров, зато полностью в зону действия попадают Крестовский, Каменный и Елагин острова.

Напомним, 4 января Виталия Мутко исключили из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018». А 25 декабря вице-премьер приостановил свою работу на посту главы РФС до окончания судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом, который пожизненно дисквалифицировал чиновника.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи будут играть на стадионах в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.