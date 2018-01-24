«Смерть Сталина». Что нам запретили смотреть — краткое содержание фильма

Коротко пересказываем сюжет запрещенного к показу фильма. Это значит, что дальше будут спойлеры, циничные спойлеры и ничего, кроме спойлеров.

Фильм «Смерть Сталина» лишился прокатного удостоверения в России. Теперь десятки мошеннических сайтов в Интернете собирают мзду за «регистрацию» с тех, кто загорелся «глянуть хоть одним глазком». «Честные» торрент-трекеры обещают выложить фильм не раньше февраля. Если вам не повезло оказаться на предпоказе или нет возможности оплатить просмотр через Amazon или I-tunes, а трубы горят, — коротко пересказываем сюжет. Это значит, что дальше будут спойлеры, циничные спойлеры и ничего, кроме спойлеров.

Москва, 1953 год. Столичное радио транслирует фортепианный концерт Моцарта с оркестром. Как только передача заканчивается, Иосиф Сталин (в начале фильма он еще живой, бодрый, хотя и не такой черноусый, как на агитплакатах) лично звонит с правительственной дачи директору радиостанции и сообщает благую весть — он хочет запись только что отзвучавшего чуда. Директор не смеет сообщить вождю, что сие невозможно: запись прямого эфира не делалась, такой практики в принципе нет.

Вместо этого директор возвращает людей буквально с улицы, чтобы те сыграли еще раз — чтобы сделать пластинку для вождя. «Не волнуйтесь, расстрелов не будет!» – задорно кричит он, чтобы рассеять панику. Паника не рассеивается. К тому же солистка-пианистка Мария Юдина уходит в глухую оборону и отказываться снова садиться за рояль. С проклятиями и угрозами он сует Юдиной фантастическую по тем временам взятку. Пока тянется возня с Юдиной, не выдерживает дирижер — он падает в обморок и, заходя на посадку, смачно вписывается головой в красное ведро, торчащее из пожарного щита. Поскольку дирижер сломался, отправляют «воронок» за новым. Нового вытаскивают из дома буквально в халате и тапках.

Когда концерт заканчивается и все выдыхают, неугомонная Мария Юдина строчит записку Сталину. В записке она сообщает вождю, что бог не фраер и за свои преступления перед страной и народом придется заплатить. Записку она засовывает в конверт с пластинкой, на которую зафиксирован крепостной концерт. Сталин, ознакомившись с посланием, начинает делать то, что положено злодею, — демонически хохотать. Но что-то идет не так, и вождь падает замертво, сраженный кровоизлиянием в мозг. Услышав грохот падающего тела, почетный караул у входа в покои отца народов решает не вмешиваться — как бы не расстреляли.

Полуживого Сталина находят на следующий день. Члены ЦК впадают в ажитацию. Раньше всех к замершему вождю подлетают глава НКВД Лаврентий Берия и заместитель генсека Георгий Маленков. Берия находит записку Марии и делает выводы. Маленков истерит. Лаврентий Палыч мягко направляет его энергию в другое русло: Сталина нет, поэтому надо принимать бразды.

Никита Хрущев и оставшийся состав ЦК появляются, когда Берия и Маленков обо всем уже договорились. Для полного комплекта не хватает только министра иностранных дел Вячеслава Молотова. Его накануне вечером по запарке внесли в перечень врагов Сталина. Становится ясно, что дальнейшая интрига будет развиваться между двумя противоборствующими тандемами: Берия – Маленков и Хрущев – Каганович (министр труда). Остальные члены комитета стараются сохранять осторожный нейтралитет, но склоняются в сторону Маленкова, якобы его аргументы понятнее.

Берия развивает кипучую деятельность по захвату власти. Москву закрывают, как роддом на проветривание. НКВД забирает все полномочия у Красной армии, военных выселяют в бараки на окраины. Сталинский список врагов, по которому работает НКВД, Берия заменяет списком собственного сочинения. Молотов помилован.

Начинается борьба за влияние на осиротевших великовозрастных детей Сталина, Василия и Светлану. Василий чувствует себя наследником бога. Он заявляет, что в курсе, что делать дальше: достаточно улыбаться, жать всем руки и сдерживаться, чтобы не обзывать окружающих по матушке. Светлана — девочка, поэтому с ней проще. Тем временем Сталин окончательно умирает. Василий Сталин не вовремя заглядывает в сарай, где группа врачей проводит вскрытие, и начинает орать, что его отца, отца всей нации, убили. Члены ЦК сломя голову несутся в Москву, а НКВД обносит дачу Сталина и убирает свидетелей.

Хрущев отправляется в гости к Молотову и на правах спасителя пытается заручиться его поддержкой. Но Молотов – убежденный сталинист и против раздрая в партии, доводы разума не пробивают эту завесу. Тогда Берия покупает преданность Молотова, освобождая из тюрьмы его репрессированную жену.

Маленкова назначают марионеточным главой правительства. На самом деле все контролирует Берия. Со смертью Сталина он становится еще могущественнее. Берия нейтрализует Хрущева, повесив на него организацию похорон. Пока Хрущев суетится на хозяйстве, Берия внезапно предлагает либеральные реформы, которые Хрущев сам давно хотел провести. Чувствуя себя обманутым, Никита Сергеевич начинает возражать против своих же выстраданных идей, но Берия и Маленков реформы все равно продавливают.

Тело Сталина, между тем, наряжено и выставлено в Колонном зале Дома Союзов на три дня. За это время происходит амнистия заключенных, причем многие из них — политические, Русская православная церковь освобождается от гнета, а Берия становится все симпатичнее для масс. Все идет своим чередом, но тут в сюжет врывается герой войны маршал Георгий Жуков.

Жуков с порога требует объяснений, какого лешего его красноармейцы сидят в бараках на окраинах города. Между тем Берия выясняет, что Хрущев, оказывается, имеет шапочное знакомство с пианисткой Марией Юдиной, чья записка довела вождя до удара. Она же, кстати, ангажирована музицировать на похоронах. Берия показывает ей записку и делает страшные глаза. Понимая, что дело пахнет керосином и государственной изменой, Хрущев припадает к груди Жукова и просит вмешаться. Жуков соглашается, но только при одном условии: весь состав ЦК должен поддержать низвержение Берии. Желая подорвать популярность соперника, Хрущев открывает Москву. В столицу врывается поток страждущих со всех концов страны, которые приехали проводить Сталина в последний путь. НКВД напрягается и, купившись на провокацию, расстреливает прущую к Дому Союзов толпу. Полторы тысячи человек погибают на месте.

ЦК сначала предлагает свалить все на недоумков из низших энкавэдэшных чинов. Но Берия психует и начинает недальновидно угрожать членам комитета неким компроматом, который у него есть на каждого, но, когда первый пароксизм ярости проходит, все же соглашается сдать своих. Тем не менее члены ЦК уже испытали нехорошие эмоции, и ощущения им не понравились. Безоблачное настроение сохраняется только у Маленкова, который Берию не боится, потому что считает своим союзником.

На следующий день Молотов тайно встречается с Хрущевым и Кагановичем. Он обещает поддержать их, но только при одном условии: поскольку Молотов все так же против раздрая в партии, надо, чтобы ЦК принял решение насчет Берии единогласно. "За" должен проголосовать, в том числе, и преданный Берии Маленков.

В день похорон Сталина Хрущев пытается переманить Маленкова, но дело не выгорает. Это не мешает Хрущеву сообщить всем, что Жуков уже на его стороне. Нехитрая ложь дарит Хрущеву поддержку ЦК и Красной армии. Армия расправляется с НКВД и занимает позиции в сортирах напротив зала, где ЦК запланировало послепохоронное заседание. На заседании Жуков и его команда берут Берию под стражу. Маленкову приходится подписать указ об аресте товарища. Далее разворачивается образцово-показательный суд. Хрущев и его новые сторонники признают Берию виновным в измене и сотнях некрасивых преступлений на сексуальной почве. Приговор — расстрел. Когда тело Берии сжигают, Хрущев вручает Светлане билет в Вену в один конец и обещает, что о ее буйном брате «позаботятся», чтобы он не бегал по улицам и не кричал, что его отца убили врачи.

Финал. Прошло несколько лет. Никита Хрущев теперь безоговорочный вождь Советского Союза. Он устранил всех своих прежних соратников и теперь может наслаждаться фортепианным концертом в исполнении Марии Юдиной. С балкона за расслабившимся генсеком внимательно наблюдает Леонид Брежнев.

Смотрела «Смерть Сталина» Венера Галеева, «Фонтанка.ру»