На Шпалерной станцевали под Satisfaction в поддержку Европейского университета

Бывшие студенты Европейского университета Петербурга присоединились к флешмобу, начатому с легкой руки курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Молодые специалисты станцевали под Satisfaction в центре города в поддержку родного вуза, лишенного здания, лицензии и не имеющего возможности набирать и обучать студентов.

Двухминутный ролик появился в Сети днем 24 января. Видимо, и снимали его сегодня, так как накануне в Петербурге было -10 и станцевать провокативный тверк с минимумом одежды молодые люди вряд ли бы смогли. В создании клипа приняли участие несколько юношей и девушек в желтых фирменных футболках Европейского университета. Местом съемки выбрали Шпалерную улицу, где в доме № 1 располагается многострадальный вуз (вывеска мелькает в кадре).

Петербургская версия Satisfaction вряд ли покорит зрителей оригинальностью и пластикой танцующих, но, видимо, и не в этом задумка. Все-таки авторы, прежде всего, хотели привлечь внимание к вузу, оказавшемуся в очень трудной ситуации.

Напомним, в конце 2017 года университет, одним из учредителей которого является экс-министр финансов Алексей Кудрин, выставили из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Чиновники пеняли на недолжное обращение с историческим зданием при ремонте. К этому времени после многочисленных проверок у вуза еще и отозвали лицензию на обучение студентов (на этом и заостряют внимание плакатами «Семь месяцев без лицензии» участники флешмоба). В результате вуз сейчас ведет только научную деятельность — набора и обучения нет. Недавно стало известно, что образовательному учреждению предложили новое здание — в промзоне.

Волна импровизаций под песню Benny Benassi появилась в Интернете после ролика ульяновских курсантов – будущих летчиков. Стриптиз в ведомственном общежитии вызвал негодование у руководства института, и участников постановки «приговорили» к отчислению. Интернет-аудитория отреагировала сбором подписей за молодых людей и акцией поддержки. В Сети появились десятки пародий на эту тему.