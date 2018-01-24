Объявленный в международный розыск полковник Фунтов найден мёртвым в Хорватии

Полковник запаса Российской армии Дмитрий Фунтов, которого с 2015 года разыскивает Интерпол, найден мёртвым в квартире хорватского города Макарска.

Как сообщает издание Slobodna Dalmacija, тело 60-летнего мужчины обнаружили в ванне, предположительно он совершил суицид. При нём нашли прощальное письмо. По данным газеты, отставной офицер добивался в Хорватии убежища, но недавно получил отказ.

В России Дмитрия Фунтова обвиняют в причастности к мошенничеству в особо крупном размере, совершённом с 2005 по 2007 год. Как полагает следствие, полковник являлся автором схемы хищения, по которой со счетов «Воентелекома» перечислили 212 млн рублей «Центру прикладных инженерных проблем» за проведение исследований и расчетов, однако реально работы не были выполнены. Несколько участников аферы в 2011 году получили реальные сроки.

Напомним, в конце 2017 года задержали гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова по делу о крупных хищениях средств на контрактах с Министерством обороны РФ.