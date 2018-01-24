Навальный рассказал ЕСПЧ, как его сторонников отправляют в лес

Оппозиционер Алексей Навальный, выступая в Европейском суде по правам человека, рассказал, что ему отказывают в проведении акций в центральных районах городов. Ближайшее мероприятие, по его словам, ему предложили провести в лесу.

Как сообщает «Медуза» 24 января, суд рассматривает жалобу Навального на задержания на митингах в 2012 – 2014 годах. В своем выступлении оппозиционер остановился на том, что в настоящий момент его сторонникам отказывают в праве на проведение акций в центральный районах. При этом предлагают митинговать «буквально в лесу, в парке Сокольники». Кроме того, он подчеркнул, что Партия прогресса так и не получила официальной регистрации, а самого Навального не допустили к участию в президентских выборах под предлогом судимости по сфабрикованному делу.

Напомним, сторонники Навального в ближайшем будущем намеревались провести митинг, посвященный бойкоту выборов, однако получили отказ его согласования в Смольном.

В середине января ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального и Петра Офицерова на повторный приговор по делу «Кировлеса». По мнению Навального, уголовное преследование оппозиционера и его соратника связано с его желанием принять участие в президентских выборах – 2018 в России. Первый приговор по делу «Кировлеса» был вынесен в 2013 году, его приговорили к 5 годам условно по статье о присвоении и растрате средств (ст. 160 УК РФ). ЕСПЧ признал это решение суда несправедливым, после чего Верховный суд направил дело Навального на пересмотр. Однако Кировский областной суд признал предыдущий приговор правомерным, и в 2017-м он снова вступил в силу.

Кроме того, 18 января в президиум Верховного суда РФ поступила жалоба от Навального на решение первой инстанции, которая признала законным отказ Центризбиркома зарегистрировать оппозиционера на президентских выборах. За 2 дня до этого Навальный обратился с жалобой на закон о выборах президента в Конституционный суд.