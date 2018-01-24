Депутаты Госдумы России поддержали закон о штрафах для СМИ-иноагентов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду, 24 января, поддержали поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят наказание для нарушителей закона о средствах массовой информации, имеющих статус иноагента.

За законопроект проголосовало 407 депутатов, передает РБК. Остальные парламентарии в голосовании не участвовали. Поправки в КоАП были внесены в конце минувшего года главами комитетов по законодательству обеих палат парламента Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым.

За нарушение «порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента», штраф для граждан составит 10 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юридических лиц — 500 тыс. руб. При повторном совершении административного правонарушения предлагается установить усиленные санкции: для граждан — 50 тыс. руб., для должностных лиц — 100 тыс. руб., для юридических лиц — 1 млн руб., сказано в тексте закона.

За грубое нарушение закона о СМИ-иноагентах гражданам будет грозить от 150 тыс. руб. штрафа или административный арест до 15 суток, для должностных лиц штраф составит 200 тыс. руб., а для юрлиц — до 5 млн. «Грубым нарушением» авторы проекта закона считают «неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента.

Ранее собеседник агентства в Госдуме пояснил, что эти штрафы коснутся СМИ, например если они нарушат порядок регистрации как иноагента. «Блогеров, которые сделали репост, это не коснется», — отметил депутат.

Основной закон о СМИ-иноагентах депутаты приняли в ноябре 2017 года. Как сказано в законе, «СМИ, выполняющими функции иностранного агента», могут быть признаны как зарегистрированные за рубежом юрлица, так и иностранные структуры без образования юридического лица, «распространяющие для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Критерием попадания в список является получение «денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц».

В реестре СМИ-иноагентов, составленном Министерством юстиции, сейчас девять изданий: «Голос Америки», «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Сибирь.Реалии».