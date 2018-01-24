В Петербурге спустя 20 лет посадили хозяина мебели с наркотической начинкой

Мебельный гарнитур из Латинской Америки с белым порошком в столе вспомнили в Московском районном суде Петербурга спустя двадцать лет после его доставки в Северную столицу. На то, чтобы найти и осудить его владельца, понадобилась пара десятилетий.

Как сообщили «Фонтанке» в прокуратуре города 24 января, виновным в контрабанде наркотиков и их незаконном обороте суд признал местного жителя Станислава Молоко. Обвинению удалось доказать: именно мужчина в 1997 году через посредника заказал из Венесуэлы партию наркотика массой 9,4 килограмма. Запретный груз доставили в Пулково в оригинальной упаковке — мебельном гарнитуре из стола и четырёх стульев. Посылку забирал сообщник осужденного. При выезде со склада его задержали сотрудники полиции: при осмотре стола стражи порядка нашли замурованную в него пачку с белым порошком.

Предчувствуя проблемы, покупатель гарнитура поспешил покинуть Россию, вернуть его в родную страну спецслужбам удалось только в 2016 году.

На суде Молоко частично признал вину. Ему назначено наказание в виде восьми лет исправительной колонии строгого режима.