Глава ГУ МВД: Несколько тысяч литров алкоголя хранится в отделах полиции, и это проблема

Глава ГУ МВД по Петербургу и области Сергей Умнов 24 января выступил перед ЗакСом с ежегодным докладом о работе полиции. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», одной из проблем Умнов назвал хранение конфискованного алкоголя.

«Изымая огромное количество спиртосодержащей продукции, мы сталкиваемся с проблемой ее хранения. В 2017 году было изъято 200 тысяч литров алкоголя. По нашему извещению у нас должны его сразу забрать, однако у наших коллег из Росалкогольрегулирования элементарно не хватает потенциала», – отметил начальник полиции.

По его словам, сейчас в подвалах отделов полиции хранятся тысячи литров спиртного, которое у правоохранителей так и не забрали.

Всего в 2017 году было совершено 61 уголовное правонарушение в алкогольной сфере, в том числе по незаконному производству спиртного.