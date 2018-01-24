«Эталон ЛенСпецСМУ» начал выдавать ключи в 4-м корпусе ЖК «Самоцветы»

Началось заселение 4-го корпуса жилого комплекса «Самоцветы», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Васильевском острове, на пересечении Уральской улицы и Набережной реки Смоленки.

Общая площадь 4-го корпуса ЖК «Самоцветы» составляет 28,1 тыс. кв. м. Он включает в себя 195 квартир – от студий до четырехкомнатных, а также подземный паркинг на 145 машиномест.

Жилой комплекс «Самоцветы» будет состоять из четырех 10-этажных корпусов, возводимых по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Проект возводится в локации с уже сформированной социальной инфраструктурой, включающей в себя поликлиники, школы и детские сады. В дополнение к этому на территории комплекса компания «Эталон ЛенСпецСМУ» построила еще один детский сад. Проектом предусмотрены подземные паркинги. ЖК «Самоцветы» расположен в локации с отличной транспортной доступностью – в 15 минутах ходьбы от комплекса находятся станции метро «Василеостровская» и «Спортивная-2». На сегодняшний день в ЖК «Самоцветы» уже введены в эксплуатацию 3 корпуса. Завершить реализацию всего проекта Компания планирует в этом году.

ЖК «Самоцветы» - застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/

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