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24.01.2018 15:54

Решение о сносе самостроя в Коломягах могут пересмотреть

Приморский районный суд Петербурга принял к производству заявление о пересмотре своего же решения о сносе дома №32 А по Тбилисской улице. По словам заявителей, Госстройнадзор с самого начала знал о стройке, но ничего не предпринял. 

Как сообщает 24 января объединенная пресс-служба судов города, поводом для пересмотра стали вновь открывшиеся обстоятельства. В ноябре 2017 года ответчикам по иску Госстройнадзора, если верить заявлению, стало известно, что ведомство знало о строительстве спорного объекта с мая 2010 года и не предприняло никаких мер, чтобы приостановить заселение объекта и оформление в собственность. Иск о сносе был подан только в 2014 году по истечении срока исковой давности. 

24 декабря 2015 года Приморский районный суд удовлетворил иск Госстройнадзора о сносе многоквартирного жилого дома, а апелляция оставила это решение без изменений. 

Напомним, жильцов дома на Тбилисской обязали за свой счет разобрать здание, построенное в начале 2000-х без разрешительной документации. Застройщиком выступала «Северо-Западная строительная компания» Михаила Голубева. В суде представители жителей настаивали, что дом, согласно проведённой экспертизе, не несёт опасности для горожан. Однако судья обратила внимание на существенное превышение высотного регламента — примерно на 3 метра. При этом она посоветовала истцам и ответчикам обсудить данный вариант, но мирового соглашения они так и не достигли.

Ранее, в 2014 году, еще два дома – на Горной, 22, и на Первой Алексеевской, 41 – 49, – были приговорены к сносу как самострой. В доме по первому адресу, в частности, двумя парковочными местами владел на тот момент футболист «Зенита» Андрей Аршавин.

Справка:

Михаил Голубев до 2016 года являлся совладельцем «Северо-Западной строительной компании» – застройщика, который и возводил дом на Тбилисской. Теперь же Голубев — гендиректор ЗАО «Северо-Западная строительная корпорация». У этой компании, в свою очередь, есть головной собственник с 92,68% собственности: это ООО «Обслуживание кондоминиумов», гендиректор — Дмитрий Баролин. Он же теперь — совладелец и гендиректор «Северо-Западной строительной компании», причем ООО «Обслуживание кондоминиумов» владеет 20 процентами собственности в этой компании. А владеют «Обслуживанием кондоминиумов» Голубев и Баролин напополам.


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