В ЗакСе приняли в первом чтении законопроект Вишневского о публикации соглашений о ГЧП

Депутаты петербургского ЗакСа 24 января приняли в первом чтении законопроект фракции «Яблоко» за авторством Бориса Вишневского, предполагающий публикацию в Интернете концессионных соглашений, сообщает корреспондент "Фонтанки".

Согласно документу, «в целях обеспечения прозрачности и обоснованности предоставления финансирования из бюджета Санкт-Петербурга, имущества из казны Санкт-Петербурга, а также имущественных прав, принадлежащих Санкт-Петербургу, при заключении соглашений о государственно-частных партнерствах» их текст должен быть опубликован в Интернете в течение семи дней после подписания.

При обсуждении законопроекта глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко выразил сомнение, что при публикации соглашений будет сохраняться коммерческая тайна. В свою очередь депутат Оксана Дмитриева напомнила, что в Счетной палате РФ не видели законодательных препятствий для обнародования концессионной документации.

Несмотря на противоречие позиций, 31 депутат проголосовал «за» законопроект. На поправки выделили 2 месяца.

Напомним, что петербургские чиновники неоднократно отказывались раскрывать депутатам условия инвестсоглашения по проекту ЗСД. Также об этом с трибуны ЗакСа сообщал губернатор Георгий Полтавченко. «У нас от депутатов тайн нет. Но всегда в договоре есть две стороны. В данном случае одна из них коммерческая, нужно ее разрешение», – заявлял он, отвечая на вопрос «яблочника» Михаила Амосова о раскрытии условий ГЧП.