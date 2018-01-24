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24.01.2018 15:34

Реставрацию Спаса на Крови завершат к 2025 году

Реставрация собора Воскресения Христова (Спаса на Крови) завершится к 2025 году. Полная стоимость работ составит около 250 млн рублей. 24 января на объекте побывал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Ему рассказали, что после работ на центральном шатре специалисты перейдут на другие купола собора, затем настанет черед фасадов.
Реставрацию Спаса на Крови завершат к 2025 году
Официальный telegram-канал Игоря Албина

«Я думаю, что вообще эта работа лет на восемь. Она определяться будет, естественно, наличием финансирования и той очередностью, которая будет возможна, исходя из посещаемости этого музея. На сегодняшний день это примерно 1 млн 200 тысяч человек в год», – отметил заместитель директора ГМП «Исаакиевский собор» Борис Подольский.

Как рассказал технический директор подрядной организации, ООО «Возрождение Петербурга», Петр Щедрин, сегодня ведутся работы по замене металлоконструкций основного шатра, сгнивших опорных элементов, усилению стального каркаса, реставрации и воссозданию утраченной цветной керамической черепицы, восстановлению эмалей. 

Реставрацию Спаса на Крови завершат к 2025 году

Реставраторы чистят поверхность эмали от пыли и копоти, укрепляют сохранившееся покрытие, подбирая цвет тонировки в соответствии с историческими аналогами. Также специалисты проведут консервационные мероприятия по закреплению отслаивающихся участков глазури и зон деструкции керамической черепицы. Сохранилось около 15% исторической глазурованной черепицы и эмалей. Утраченная черепица воссоздается в петербургской керамической мастерской.

«Очень важно то, что всё, что делается сегодня на данном объекте, делается по самым высоким стандартам качества. Это касается культуры производства, это касается подбора материалов и даже установки техлесов, потому что работа на высоких отметках – это сложная работа, в условиях неблагоприятной ветровой обстановки... Конечно, хотелось бы, чтобы работы максимально быстро завершили, мы сняли строительные леса и гости Петербурга, жители города наслаждались великолепием храма Воскресения Господня, Спаса на Крови», – сказал после осмотра объекта вице-губернатор Игорь Албин.

Председатель КГИОП Сергей Макаров отметил, что для завершения работ первого этапа потребуется продление разрешения на их ведение, потому что в реставрационном деле не бывает объектов «без сюрпризов» и по ходу работ выявляются новые задачи. 

«Конечно, и сама черепица, и конструктивные элементы, на которых она крепится, и мраморные детали декора, которые находятся на довольно большой высоте и не очень удачно отреставрированы в 1960-е годы, когда были небольшие объемы реставрации, проведены, всё это требует сейчас особого внимания. Я думаю, что гости фан-зоны, которая здесь будет неподалеку к чемпионату мира по футболу, еще будут наблюдать леса, но это та работа, в которой очень торопиться не нужно, здесь требуется скрупулезное соблюдение всех технологий реставрационных работ», – подчеркнул он.

Справка:

Памятник федерального значения «Спас на Крови» является филиалом государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» и действующим православным храмом. Возведен в 1883-1907 годы по проекту Альфреда Парланда на месте, где 1 марта 1881-го был смертельно ранен император Александр II.

В июле 2017 года КГИОП выдал разрешения на проведение первого этапа реставрации собора - реставрации центральной главы сроком до 8 марта 2018 года. Стоимость работ этого этапа – 78 млн руб. Финансирование проводится за счет средств бюджета Петербурга по программе комитета по культуре.


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