"Терминаторы" уничтожили аэродром условного противника под Петербургом

Экипажи новейших вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» и военно-транспортных самолётов Ан-26 нанесли бомбоштурмовой удар по авиационным объектам условного противника, уничтожив его аэродром, взлётно-посадочную полосу, склад горюче-смазочных материалов, стоянки авиатехники и машин обеспечения.

Об этом 24 января сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов. Он пояснил, что в ходе учения лётчики отдельного транспортного смешанного авиаполка ЗВО вылетели с аэродрома «Левашово» под Санкт-Петербургом, преодолевали систему противовоздушной обороны, осуществляли поиск и обнаружение различных наземных объектов. Затем пилоты нанесли удар, применив более 50 неуправляемых авиационных ракет и осколочно-фугасных авиабомб.

В учении приняли участие свыше 20 экипажей вертолётов Ми-8АМТШ и самолётов Ан-26, совершено несколько десятков самолётных и вертолётных вылетов. Полеты проходили в дневное и ночное время на высотах от 100 до 900 метров.