Парламент Петербурга одобрил идею аренды за рубль разрушающихся объектов культурного наследия

Петербургские депутаты поддержали предложение Смольного отдавать неиспользуемые объекты культурного наследия, находящиеся в плохом состоянии, по льготной аренде инвесторам взамен обязательств по их реконструкции. Законопроект вызвал бурное обсуждение, парламентарии заподозрили, что бизнесмены не будут выполнять свои обязательства.

Проектом предлагается сдавать в аренду на 49 лет неиспользуемые объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и являющиеся собственностью Санкт-Петербурга. Согласно документу, арендатор за 7 лет будет обязан выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия. И только после этого, вплоть до истечения срока действия договора аренды, размер платы по нему будет составлять 1 рубль за один квадратный метр площади.

Как пояснил представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков, КГИОП утвердил список из 30 объектов, которые после утверждения законопроекта будут выставлены на торги. «В Москве по такой программе уже восстанавливаются 19 зданий», – отметил он.

Документ вызвал много вопросов со стороны депутатов. Так, эсер Алексей Ковалев заявил, что видит возможность для коррупционной схемы, когда арендаторы перед торгами будут «заходить в кабинеты» и изменять объёмы восстановительных работ. Ковалев добавил, что считает необходимым "подключить к процессу" совет по сохранению культурного наследия для контроля ситуации.

В свою очередь депутат Оксана Дмитриева заявила, что считает нужным согласовывать список зданий, которые будут попадать под такую схему реконструкции, в Законодательном собрании.

Глава комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин выразил неуверенность, что инвесторы будут выполнять первоначальные обязательства в срок, напомнив, что недавно в схожем случае город проиграл суд компании «Реновация». В результате обращения инвестора к Фемиде возможность реализации ее проекта – реновации 22х кварталов в Сосновой поляне, Полюстрово, в поселке Песочный и других районах города – продлили почти на 10 лет. В ответ Шестериков заверил Никешина, что данное решение суда оспаривается – город намерен дойти до Верховного суда.

По итогам обсуждения за законопроект Смольного проголосовали 44 депутата. На поправки выделили 2 недели.