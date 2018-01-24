Где в Петербурге больше всего наркотиков

«Фонтанка» представляет наркостатистику по Петербургу. В данной таблице собраны все уголовные дела по сбыту и хранению. Статистика будет обсуждаться на коллегии регионального ГУ МВД по итогам за 2017 год, которая состоится 25 января.

В первую очередь необходимо напомнить правила игры, которые введены прокуратурой Петербурга несколько лет назад: как только привлекается гражданин за хранение наркотических веществ, то автоматически возбуждается «глухое» уголовное дело по сбыту. Теоретически все верно – фигурант явно где-то его купил. Но, во-первых, если дойти вплоть до порта и, например, изъять контейнер наркотиков, что чрезвычайно сложно, то и здесь можно возбудить формальное уголовное дело в связи с тем, что явно груз пришел из Колумбии. Только вот как привлекать последователей Пабло Эскобара – непонятно.

Но есть и настоящая проблема при таком подходе к практике – оперативнику стало не очень нужно изымать наркотики, так как он получает на свой лицевой счет не только раскрытие легкого состава – хранение, но и автоматически возбуждение тяжкого – сбыта. То есть поработал и ухудшил статистику на своей территории. Тем не менее уголовный розыск свыкся со штабной напастью и старается выходить из ситуации математически. Например, они берут гражданина «с малым весом на кармане», потом идут на контрольную закупку по сбыту, и у них получается – одно хранение, один раскрытый сбыт и, как следствие, один глухой сбыт. Тут хоть 50 на 50 с бонусом.

Имеет смыл смотреть только на графу раскрытых. Общая ситуация такая:

Рекордом же остается изъятие 333 кг сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в конце декабря прошлого года.

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