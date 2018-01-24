Самые рискованные места для автовладельцев Петербурга

«Фонтанка» представляет статистику главной беды города – угонов. Мы собрали все цифры по исчезнувшему автотранспорту и показываем динамику. Статистика будет обсуждаться на коллегии регионального ГУ МВД по итогам за 2017 год, которая состоится 25 января.

Начнем с того, что в каждом отделе уголовного розыска района в среднем по три оперативника, закрепленных по линии угонов. Конечно, занимаются все, если попадает информация в территориальные отделы, но в подавляющем большинстве случаев их работа задевает воров мелких и среднего уровня. О тех, кто специализируется на автомобилях премиум-класса, имеет аппаратуру в десятки тысяч евро, перемещается на «Порше» и «Лексусах», на земле фантазировать даже не приходится.

Сам же «угонный» отдел Управления уголовного розыска насчитывает около 30 сотрудников, его уже десять лет возглавляет полковник полиции Сергей Сушков. Исходя из бедственного положения в этом секторе, его смело можно назвать непотопляемым.

Заметим, даже в необъятной Москве такой ситуации нет. Там более драконовские претензии надзирающих органов к разборкам машин, охране парковок, несравненно более развито видеонаблюдение. Но, по большому счету, в этой индустрии все как при желании похудеть. Главный слоган старый: «Меньше жрать надо». В данном случае «Фонтанка» имеет в виду кривые отношения с лидерами и людьми из угонных кланов. А они всем известны – это Спортсмен, Молдован и Саратовский.

Закончим тем, что Петербург со своими 5,9% раскрываемости по угонам – на последнем месте.

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