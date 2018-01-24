Самые опасные места в Петербурге

«Фонтанка» представляет статистику происшествий по Петербургу. В данной таблице собраны все тяжкие и особо тяжкие преступления, а районы города расставлены по уровню. Статистика будет обсуждаться на коллегии регионального ГУ МВД по итогам за 2017 год, которая состоится 25 января.

«Фонтанка» должна заметить, что уровень вычисляется не по идеальной формуле. В итоговом отчете ГУ МВД на первый взгляд появляется странность – на первом месте по событиям идет Адмиралтейский, а потом Василеостровский, Петроградский, Центральный районы. Но для определения места района количество зарегистрированных преступлений всех категорий делится на население. Именно такими цифрами оперируют в полиции.

Все верно – преступлений по сравнению с малочисленностью районов много, ведь никто не может сосчитать поток людей, которые ежедневно проходят через эти территории. Например, Сенную в Адмиралтейском и сам Невский проспект в Центральном.

А вот незначительный результат отсылает нас в самый густонаселенный район – Приморский. Хотя понятно, что даже если посмотреть на количество материалов, перерабатываемых оперативниками полиции, то в Адмиралтейском на столе у сотрудника в день лежит по два заявления, а в Приморском – по пятнадцать.

Так что «Фонтанка» предлагает посмотреть на уровень опасности в Петербурге более реально. Мы пошли от количества тяжких и особо тяжких преступлений.

Тут как раз все более предсказуемо: Невский, Калининский, Выборгский и с незначительным отрывом Московский.

Конечно же, все зависит от подхода к регистрации заявлений, а число последних – от позиции и отношений с районной прокуратурой, степени риска, на которую готовы руководители УМВД. Вот, например, во Фрунзенском и огромном Приморском почти нет разницы в числе зарегистрированных заявлений. Подозрительно.

Справка для таблицы: для каждого района мы отобрали четыре позиции – общее число серьезных уголовных дел, вторая цифра – рост или уменьшение по сравнению с 2016 годом; общая сумма раскрытий и динамика к прошлому году.

По количеству раскрытых больше всего в Калининском, Невском, Приморском и Московском. Кстати, нагрузка на раскрытия тоже берется от численности личного состава. Так, например, в Приморском 96 оперативников уголовного розыска, в Калининском – 99, а в Московском – 73.

Также, если найдете время, можете посмотреть, к примеру, на Калининский район, где совершено 2100 серьезных преступлений, и на Выборгский – 1670, а раскрытия их также отличаются объективно: Калининский – 860, Выборгский – 450. Последнее, скорее всего, результат кадрового кризиса, который начался не в прошлом году, а ранее с чехардой руководителей УМВД.

И наконец, что касается вакансий, а честнее сказать, некомплекта. Официально средний показатель по ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти – 12%. Но, со слов наших собеседников в совершенно различных районах города и области, объективная картина мрачнее – 25%. Кое-где у нас порой в области и того хуже. И все намного проще, чем деньги.

Требования приема на службу не соответствуют реальности. Они заранее парадоксальны. Так, обязательно надо иметь собственность в регионах, высшее юридическое образование, здоровье как у космонавта. Примерно полгода устраиваться, а после еще полгода ходить стажером за зарплату чуть ли не в 20 тысяч рублей. И решения вопроса, а тем более – системного, нет. А впереди выборы, футбол, так что многие уже даже не паникуют.

Как пошутил один из наших респондентов в погонах: «Сначала заставляют принимать идиотов, потому как нормальный на такие условия не пойдет, а потом удивляемся, что у нас идиоты. Осталось только ранее судимых завлекать».

Не тайна, что с января 2018 года всем полицейским прибавили зарплату впервые за 7 лет, а полковник теперь чистыми получает около 80 тысяч, но все же комплект – это самая обсуждаемая тема.

Аналогичные показатели по области вы можете сравнить на 47news.

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