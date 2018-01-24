Самые опасные места в Петербурге
«Фонтанка» должна заметить, что уровень вычисляется не по идеальной формуле. В итоговом отчете ГУ МВД на первый взгляд появляется странность – на первом месте по событиям идет Адмиралтейский, а потом Василеостровский, Петроградский, Центральный районы. Но для определения места района количество зарегистрированных преступлений всех категорий делится на население. Именно такими цифрами оперируют в полиции.
Все верно – преступлений по сравнению с малочисленностью районов много, ведь никто не может сосчитать поток людей, которые ежедневно проходят через эти территории. Например, Сенную в Адмиралтейском и сам Невский проспект в Центральном.
А вот незначительный результат отсылает нас в самый густонаселенный район – Приморский. Хотя понятно, что даже если посмотреть на количество материалов, перерабатываемых оперативниками полиции, то в Адмиралтейском на столе у сотрудника в день лежит по два заявления, а в Приморском – по пятнадцать.
Так что «Фонтанка» предлагает посмотреть на уровень опасности в Петербурге более реально. Мы пошли от количества тяжких и особо тяжких преступлений.
Тут как раз все более предсказуемо: Невский, Калининский, Выборгский и с незначительным отрывом Московский.
Конечно же, все зависит от подхода к регистрации заявлений, а число последних – от позиции и отношений с районной прокуратурой, степени риска, на которую готовы руководители УМВД. Вот, например, во Фрунзенском и огромном Приморском почти нет разницы в числе зарегистрированных заявлений. Подозрительно.
Справка для таблицы: для каждого района мы отобрали четыре позиции – общее число серьезных уголовных дел, вторая цифра – рост или уменьшение по сравнению с 2016 годом; общая сумма раскрытий и динамика к прошлому году.
По количеству раскрытых больше всего в Калининском, Невском, Приморском и Московском. Кстати, нагрузка на раскрытия тоже берется от численности личного состава. Так, например, в Приморском 96 оперативников уголовного розыска, в Калининском – 99, а в Московском – 73.
Также, если найдете время, можете посмотреть, к примеру, на Калининский район, где совершено 2100 серьезных преступлений, и на Выборгский – 1670, а раскрытия их также отличаются объективно: Калининский – 860, Выборгский – 450. Последнее, скорее всего, результат кадрового кризиса, который начался не в прошлом году, а ранее с чехардой руководителей УМВД.
И наконец, что касается вакансий, а честнее сказать, некомплекта. Официально средний показатель по ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти – 12%. Но, со слов наших собеседников в совершенно различных районах города и области, объективная картина мрачнее – 25%. Кое-где у нас порой в области и того хуже. И все намного проще, чем деньги.
Требования приема на службу не соответствуют реальности. Они заранее парадоксальны. Так, обязательно надо иметь собственность в регионах, высшее юридическое образование, здоровье как у космонавта. Примерно полгода устраиваться, а после еще полгода ходить стажером за зарплату чуть ли не в 20 тысяч рублей. И решения вопроса, а тем более – системного, нет. А впереди выборы, футбол, так что многие уже даже не паникуют.
Как пошутил один из наших респондентов в погонах: «Сначала заставляют принимать идиотов, потому как нормальный на такие условия не пойдет, а потом удивляемся, что у нас идиоты. Осталось только ранее судимых завлекать».
Не тайна, что с января 2018 года всем полицейским прибавили зарплату впервые за 7 лет, а полковник теперь чистыми получает около 80 тысяч, но все же комплект – это самая обсуждаемая тема.
Аналогичные показатели по области вы можете сравнить на 47news.
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