Петербург и Калининград могут создать своего паромного оператора

Петербург и Калининград могут создать регионального паромного оператора. Об этом сообщил 24 января коммерческий директор порта "Морской фасад" Алексей Панфилов по итогам встречи губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

По его словам, сейчас обсуждается создание совместного предприятия, но в каких долях в него войдут Петербург и Калининград, пока не определено. Изначальные инвестиции в проект оцениваются в 600 млн рублей. Эта сумма пойдет на покупку первого судна и раскрутку проекта.

Линия будет запущена в 2019 году и сначала будет соединять Петербург и иностранные порты Балтийского моря. В 2020 году добавится порт Пионерский, строительство которого идёт в Калининграде.

Предполагается, что компания будет перевозить около 50 тысяч пассажиров в год и 30 тысяч TEU грузов. Большую часть клиентов составят российские туристы. Впрочем, Алексей Панфилов подчеркнул, что проект может быть реализован Петербургом и без участия Калининграда. "Это один из вариантов", – сказал он.