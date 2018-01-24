Банк «Санкт-Петербург» признали лучшим ипотечным банком России

Банк «Санкт-Петербург» получил премию журнала Global Banking and Finance Review как лучший ипотечный банк России 2017 года. Также среди победителей банк «Авангард», Альфа-банк, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и «БНП Париба».

Петербургский банк стал лучшим ипотечным банком России во второй раз. В 2017 году «Санкт-Петербург» выдал ипотечные кредиты почти на 25 млрд рублей, на 41% больше, чем годом ранее. При этом штат подразделения ипотечного кредитования вырос всего на 10%. Это произошло благодаря значительной автоматизации и модернизации бизнес-процессов, говорят в банке.

Кроме того, жюри Global Banking and Finance Awards признало, что лучшее мобильное приложение создал екатеринбургский УБРиР. Московский банк «Авангард» выиграл сразу две номинации и стал лучшим интернет- и лучшим корпоративным российским банком. Еще две премии получила «Альфа Групп». Альфа-банк признан лучшим частным банком, а «АльфаСтрахование» – лучшей страховой организацией.

Кроме того, европейский банк «БНП Париба» отметили за лучшее корпоративное управление.

Global Banking & Finance Awards — один из наиболее авторитетных ежегодных финансовых конкурсов. Он дает независимую оценку финансовым и банковским новшествам, развивающимся областям финансовой сферы, оценивает инновации, прогресс и наиболее удачные практики финансовых корпораций всего мира. Участники награждаются за значительные результаты в развитии инновационных практик и подходов.