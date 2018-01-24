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24.01.2018 15:02

Парковку на Королёва залила вода при прорыве коммуникаций

Разлив холодной воды заметили горожане на парковке в Приморском районе Петербурга 24 января.

Информацию «Фонтанке» подтвердили в Водоканале. На предприятии рассказали, что заявка о коммунальной аварии на проспекте Королёва, 24, поступила в полдень. Дефект обнаружили на трубе диаметром 100 мм. 

По словам специалистов, подтопления припаркованного транспорта не произошло, поток воды отводится в систему канализации. Ремонтная бригада начала работы.

Водоснабжение в квартирах ограничивать не планируют.

 


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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