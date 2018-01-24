Парковку на Королёва залила вода при прорыве коммуникаций

Разлив холодной воды заметили горожане на парковке в Приморском районе Петербурга 24 января.

Информацию «Фонтанке» подтвердили в Водоканале. На предприятии рассказали, что заявка о коммунальной аварии на проспекте Королёва, 24, поступила в полдень. Дефект обнаружили на трубе диаметром 100 мм.

По словам специалистов, подтопления припаркованного транспорта не произошло, поток воды отводится в систему канализации. Ремонтная бригада начала работы.

Водоснабжение в квартирах ограничивать не планируют.